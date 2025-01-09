التشكيل - مابيتشو وكلشط يقودان هجوم أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك.

ويحل أبو قير للأسمدة ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة الدولي في المباراة المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس.

ويأتي ذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:

حراسة المرمى : السيد الصاوي.

خط الدفاع : أحمد عادل – محمود علاء –– محمد أحمد – محمد علاء.

خط الوسط: يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع.

خط الهجوم : هشام رمضان – جون مابيتشو – محمود كلشط.

دكة البدلاء: أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

ويحسم المتأهل من مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة مقعده في ثمن النهائي واللعب أمام مودرن سبورت.