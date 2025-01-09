اتحاد الطائرة: الأهلي قيد محترفه بصورة طبيعية.. والزمالك عليه مديونية 11 مليون جنيه

الخميس، 09 يناير 2025 - 13:07

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

كشف حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة عن قيد الأهلي لمحترفه بصورة طبيعية في وقت القيد.

وتم غلق باب القيد للأندية المصرية في تمام الخامسة من مساء يوم الأربعاء 8 يناير الجاري.

ونجح الأهلي في قيد الإيطالي أندريا سانتانجيلو لاعب مركز 2 بعد رحيل أحمد صلاح قائد الفريق إلى السويحلي الليبي.

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وقال حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة عبر قناة صدى البلد: "تم غلق باب القيد في تمام الخامسة من مساء الأربعاء، ونشرنا لكل الأندية منذ يوليو الماضي أن فترة الانتقالات الشتوية حتى 8 يناير".

وتابع "لم يطلب منا أي ناد مد القيد، وتم إثارة الأمر بسبب مفاجأتنا من الاتحاد الإفريقي برفع عدد المحترفين إلى ثلاثة، وهناك أندية الأهلي والزمالك وبتروجت تتطلع للمشاركة في إفريقيا لكن المسموح لدينا محليا 2 فقط".

وأوضح "كنا مقدرين لتخوف الأندية المصرية بسبب تدعيمات الفرق الإفريقية، على سبيل المثال السويحلي الليبي ضم الثلاثي المصري أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد سعيد".

وأضاف "نشرنا تعميم على صفحة الاتحاد المصري بعدم مد القيد حتى من قبل وصول خطاب الزمالك الذي يطالب برفضه مد القيد، ولم نناقش خطاب الزمالك أو الرد عليه لأننا لم نناقش من الأساس احتمالية مد القيد".

وكشف حسن عابد "الأهلي نجح في قيد محترفه الثاني الساعة 3 عصرا بكامل أوراقه قبل ساعتين من غلق القيد، وكان من بين متطلباتنا عدم قيد أي لاعب إلا بعد سداد المديونيات السابقة والأهلي فعل جدولة".

وأضاف "الأهلي دائما ما يسدد مديونياته لكن لأول مرة تصل مديونياته إلى 5 مليون جنيه، وأتوقع أن ذلك بسبب خلاف في وجهات النظر بسبب قيد لاعبين كبار السن مثل أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام".

وواصل "إذا ضغطنا على الأندية لسداد المديوينيات فورا ربما تغلق أندية نشاط الكرة الطائرة تماما لكن نحن نتفهم أمر الجدولة بسبب المشاكل المالية للأندية".

واختتم حسن عابد تصريحاته "المديونيات المستحقة لاتحاد الطائرة من الأندية الآن 22 مليون جنيه، بينهم 11 مليون جنيه من الزمالك، والمجلس الحالي لإدارة الزمالك سدد سابقا 4 مليون ونسير معهم في الجدولة حتى مارس المقبل قبل نهاية الدوري في أبريل".

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