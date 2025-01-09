الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

الخميس، 09 يناير 2025 - 12:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد سموحة

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تفاصيل إصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

واستبعد الجهاز الفني للأهلي أشرف داري من رحلة كوت ديفوار استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بسبب إصابة اللاعب المغربي.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "الأشعة أثبتت إصابة أشرف داري بشد في العضلة الخلفية".

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وتابع "اللاعب بدأ على الفور تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيز عودته للتدريبات الجماعية".

وتعرض المدافع المغربي أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية لمباراة الأهلي ضد سموحة وغادر بين الشوطين.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

وتغادر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار ظهر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

الأهلي أشرف داري طبيب الأهلي
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