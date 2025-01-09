الصباح: كيروش يصل تونس تمهيدا لقيادة المنتخب

الخميس، 09 يناير 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - كأس العالم 2022

وصل البرتغالي كارلوس كيروش إلى تونس رفقة وكيل أعماله لإتمام التفاوض مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ويقترب كيروش من إتمام اتفاقه بشكل رسمي لتولي قيادة منتخب تونس.

ويتولى قيادة المنتخب التونسي المدرب قيس اليعقوبي بشكل مؤقت بعد إقالة فوزي البنزرتي إثر تعادل وهزيمة المنتخب أمام جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.

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وكشفت صحيفة الصباح التونسية أن كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر قد وصل إلى تونس بالفعل صباح اليوم الخميس تمهيدا للجلوس مع اتحاد الكرة التونسي.

وأشار التقرير إلى تقديم كيروش تنازلات مادية كبيرة من أجل إتمام التفاوض على قيادة منتخب تونس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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