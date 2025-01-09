مودريتش يغيب عن لقاء مايوركا بسبب عدوى فيروسية

الخميس، 09 يناير 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - مودريتش

أفاد نادي ريال مدريد أن قائده لوكا مودريتش سيغيب عن لقاء ريال مايوركا في السوبر الإسباني بسبب المرض.

سيلعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف النهائي، وفي حالة فوزه سيلاقي في النهائي برشلونة الذي هزم أتليتك بلباو.

وأوضح النادي الملكي أن لاعب الوسط المخضرم لن يستطيع اللعب أمام مايوركا بسبب عدوى فيروسية.

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وأضاف عبر موقعه أن عودة الدولي الكرواتي ستحدد حسب سرعة تعافيه.

وذكرت جريدة أس أن مودريتش يمكنه خوض نهائي السوبر الإسباني إذا تأهل ريال مدريد، فهو مصاب بالأنفلونزا فقط.

ويملك ريال مدريد العديد من اللاعبين الجاهزين في وسط الملعب.

وجاءت قائمة ريال مدريد لبطولة السوبر الإسباني على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فيرلاند ميندي - فران جارسيا - دييجو أجوادو - لورينزو أجوادو

الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أورلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - رودريجو - إندريك - دانييل يانيز

لوكا مودريتش ريال مدريد ريال مايوركا السوبر الإسباني
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