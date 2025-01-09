كرة طائرة - السويحلي الليبي يعلن ضم أحمد صلاح

الخميس، 09 يناير 2025 - 10:57

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح - السويحلي الليبي كرة طائرة

أعلن نادي السويحلي الليبي ضم أحمد صلاح قائد فريق الأهلي للكرة الطائرة بصورة رسمية.

وتقدم نادي السويحلي الليبي بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحمد صلاح قائد الفريق في الفترة الماضية.

وكان عبد الله عبد السلام قائد الفريق قد أتم اتفاقه وانتقل رسميا إلى صفوف السويحلي الليبي حتى نهاية الموسم هو الآخر.

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وشارك أحمد صلاح مع السويحلي في تدريبات الفريق المقامة بمصر خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد استشار فيرناندو مونزو المدير الفني لفريق الطائرة بشأن رحيل أحمد صلاح.

وأبدى مونزو موافقته على رحيل أحمد صلاح بعد عبد الله عبد السلام، واشترط المدرب الإسباني التعاقد مع محترف أجنبي.

وتعاقد الأهلي بالفعل مع الإيطالي أندريا سانتانجيلو لتعويض غياب أحمد صلاح الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أبدى مرونة في رحيل الثنائي مراعاة لختام مشواره بجانب المقابل المادي الكبير المعروض من الفريق الليبي.

ويضم السويحلي الليبي بخلاف عبد الله عبد السلام، أحمد سعيد لاعب الأهلي السابق ويقوده أشرف أبو الحسن قائد الزمالك السابق كمدير فني.

وحصل أحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية بالنسخة الماضية.

ويستضيف السويحلي الليبي بطولة إفريقيا للأندية في الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي حاليا للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في قطر من 15 يناير إلى 26 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة في قطر في نادي قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ووقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، فيما تواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

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