مواعيد مباريات الخميس 9 يناير 2025.. الزمالك في الكأس والسوبر الإسباني

يشهد اليوم الخميس الموافق 9 من شهر يناير 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس مصر

يلعب فريق الزمالك أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة في الثانية والنصف عصرا على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس السوبر الإسباني

يلعب ريال مدريد أمام فريق ريال مايوركا في ختام منافسات نصف نهائي السوبر.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة إم بي سي مصر.

الدوري السعودي

يلعب الفتح أمام الوحدة ضمن منافسات المسابقة في الخامسة إلا ربع مساء.

ويحل الخليج ضيفا على الرياض في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 2.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين النصر ضد الأخدود في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

دوري المحترفين

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

ويلعب الترسانة أمام وي بينما القناة ضد سبورتنج، وأخيرا لافيينا أمام منتخب السويس.

وتقام جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا.