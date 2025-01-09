مؤتمر فليك: لست سعيدا من أجل أولمو وباو فقط.. وكان لا بد من تغيير لامال

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته البالغة عقب الفوز على أتليتك بلباو تزامنا مع نهاية أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وفاز برشلونة على أتليتك بلباو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

"لست سعيدا من أجل أولمو وباو فيكتور فقط، لكنني سعيد بالفريق بأكمله بشكل عام. لا أريد التحدث عن الماضي، علينا المضي قدما".

"تغيير لامين يامال؟ أعلم أنكم تنظرون دائما إلىه لكن لدينا فريق وعلينا أن نعتني باللاعبين. لامين قادم من إصابة وكان علينا تغييره".

"نملك العيد من اللاعبين صغار السن لكنهم خبراء ولعبوا في دوري الأبطال وشاركوا في الكثير من المنافسات، وهم قادرين على التعلم بشكل سريع".

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وبات برشلونة أول المتأهلين إلى نهائي كأس السوبر الإسباني عقب الفوز على أتليتك بلباو.

وسجل جافي ولامين يامال هدفي برشلونة في شباك بلباو.