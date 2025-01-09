شوبير: لا أزمات مع الشناوي.. ونحتاج دعم جمهور الأهلي

الخميس، 09 يناير 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - سموحة - الأهلي

نفى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وجود أي أزمات مع زميله محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق بسبب المشاركة في المباريات.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وقال مصطفى شوبير حارس الأهلي عبر قناة ناديه: "الأهلي لا يعاني من أزمات ونسير بخطى جيدة في جميع المسابقات فلماذا يتم تصدير الأزمات؟. جمهور الأهلي لديه الحق في القلق حين يتراجع المستوى بعض الشيء لكننا دائما نحتاج دعمهم ووجودهم يمنحنا الدوافع"

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وعن وجود أزمات مع زميله محمد الشناوي أوضح "البعض يحاول خلق مشكلة من لا شيء. مشاركتي أو مشاركة الشناوي وجهة فنية بحتة ترجع للجهاز الفني ونحترمها".

وتسافر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار مساء الخميس.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف أورلاندو بايرتس صاحب الـ 8 نقاط.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

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