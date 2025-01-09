طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة

الخميس، 09 يناير 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - طاهر محمد

يرى طاهر محمد لاعب الأهلي أن إمام عاشور زميله في الفريق لاعب يتمناه أي ناد بسبب مستواه الرائع.

كما أوضح طاهر أن هناك حملات ضد إمام عاشور من أجل التأثير على مستواه.

وقال طاهر محمد عبر قناة الأهلي: "وسام أبو علي لاعب مختلف ولديه خبرات، وأرى أن تأسيسه مختلف بسبب تواجده في أوروبا".

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وتابع "صناعة هدف إمام عاشور في مباراة العين بسبب تدريبنا على ذلك أكثر من مرة وذلك الهدف تحديدا تكرر كثيرا في التدريبات".

وشدد "إمام عاشور إضافة لنا وللنادي وأي فريق يتمنى ضم لاعب مثل إمام".

وتابع طاهر "إمام عاشور شخص طيب جدا، وهناك حملات ضده من أجل محاولة تشتيته والتأثير على مستواه وأنا من مدرسة ترك الأمور تسير كما هي والتركيز في المشاركات".

وواصل "شعرت بمكافأة الله لي بعد تسجيلي هدفي عقب المشاركة مع منتخب مصر".

وكشف "كنت هاموت وأشارك في مباراة الوداد بنهائي إفريقيا وقت هدف محمد عبد المنعم، الأجواء مختلفة عن أي مباراة حتى جماهيرنا تتواجد بشكل قوي".

وواصل "فرحتنا كانت طاغية في مباراة الوداد بسبب توقيت هدف عبد المنعم، واحتفال (سطلانة) جاء لأننا سمعناها كثيرا بسبب عمرو السولية الذي حضر الفيلم وكان دائم تشغيلها في الجيم".

وكشف طاهر "قليلا ما نحتفل بالبطولات في النادي، أول بطولة توجت بها مع الأهلي كانت كأس مصر وعقب مباراة القاضية وكنت أنتظر فرحة طاغية، لكن وجدت اللاعبين أحدهما يتحدث في الهاتف والآخر يفعل استشفاء دون أي احتفال وشعرت بالصدمة حتى اكتشفت أن الاحتفال في النادي يكون آخر الموسم، وهذه الصدمة أي لاعب جديد يكتشفها مبكرا".

واختتم تصريحاته "كنت أمتلك نادي توت الذي أصبح مسار حاليا والسبب صديق لي مجنون نوعا ما، جاء من أمريكا وطرح علينا الفكرة كثلاثة أصدقاء وفعلنا ذلك حتى وصلنا لمرحلة ما وقمنا ببيعه وأحب تكرار التجربة يوما ما لكن في وقت أركز فيه بشكل أكبر".

وانضم طاهر محمد إلى صفوف الأهلي قادما من المقاولون العرب في نوفمبر 2020.

وتعرض طاهر للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

ولعب طاهر هذا الموسم 10 مباريات مع الأهلي في مختلف المسابقات وساهم في 8 أهداف.

وسجل طاهر خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وخاض طاهر 164 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 21 هدفا وصنع 20 آخرين.

الأهلي طاهر محمد
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