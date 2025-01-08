وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - وسام أبو علي

يرى وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أن الموسم الحالي أصعب من الموسم السابق.

وأوضح وسام في تصريحات لقناة الأهلي: "الموسم الحالي أصعب من السابق لأن الفرق بدأت في قراءة أفكارنا، وبدأت تجهز نفسها بشكل أفضل".

وأكمل: "لا أفكر في النتيجة وموقفنا في جدول الدوري أو دوري أبطال إفريقيا وسط الموسم، الأهم هو أن نكون أول كل البطولات مع نهاية الموسم".

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 15 نقطة بعد مرور 7 جولات، فيما يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط خلف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي متصدر المجموعة بـ8 نقاط.

وعن اللاعبين الذين يفضل اللعب بجوارهم، اختار وسام الثنائي طاهر محمد وحسين الشحات: "أحب اللعب بجانب طاهر محمد لأن بيننا تفاهم وانسجام، وكذلك وحسين الشحات".

وتحدث عن زميله في الفريق: "طاهر محمد صديق مقرب لي، لاعب هادئ ويركز في عمله ويجتهد بشدة في التدريبات، وأحب وجوده في الملعب".

وأضاف: "طاهر محمد يستطيع اللعب في كل المراكز سواء وسط أو جناح أو مهاجم".

وأتم حديثه برسالة للجماهير: "أعد جماهير الأهلي بأن الفترة القادمة ستكون أفضل، جميع الفرق الكبيرة يأتي عليها فترة وتتراجع ولكن الفريق الكبير تستطيع العودة للوقوف من جديد".

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان الإيفواري في تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل 11 يناير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

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