طاهر محمد يكشف تفاصيل إصابته وتجديد تعاقده.. وشائعات رحيله المستمرة

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 23:45

كتب : محمد سمير

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - طاهر محمد

كشف طاهر محمد تفاصيل إصابته التي تعرض لها ويغيب على أثرها عن مواجهات الأهلي بالفترة الحالية.

وتعرض طاهر للإصابة خلال مواجهة باتشوكا ولم يتحدد موعد عودته للملاعب حتى الآن.

وقال طاهر عبر قناة الأهلي: "أغيب بسبب أربعة أسابيع للإصابة، وشخصيا لم أتخيل أن الأمر سيصل إلى هذا الحد".

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وتابع "استبدالي في مواجهة باتشوكا كان فنيا لكن بعد فترة بدأت بالشعور بآلام في القدم وأعتقدت أنها مجرد كدمة، لكن أشعة الرنين أثبتت الإصابة".

وشدد "إصابتي تتحسن نوعا ما لكنها إصابة ثقيلة نوعا ما لأنها فوق الركبة تماما، وأتمنى التعافي سريعا ولا أعلم موعد عودتي تحديدا".

أما عن حقيقة نهاية تعاقده بنهاية الموسم فأجاب "جددت تعاقدي مع الأهلي لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري".

وواصل "لاعب الكرة ما عليه هو التدريب وبذل الكثير من الجهد وبالتأكيد ربنا سيكافئه، ووجودي وسط لاعبين مميزين يضعني تحت ضغط بالتأكيد لكن يجعلني مسؤولا".

أما عن حملة بعض الجماهير ضده سابقا أوضح "نعم حدث من قبل وهي مواقف صعبة ولا أحبها لكن دائما ما يقال أنني سأرحل عن النادي سواء في الصيف أو يناير وسواء كنت ألعب بشكل جيد أو لأ، لكن لا أركز في ذلك وأعلم ما بيني وبين النادي وتم التعاقد معي بصورة جيدة فبالتأكيد رحيلي سيكون بنفس الصورة".

وأضاف "لم يحدث أبدا أن النادي تحدث معي باقتراب رحيلي، ويصعب عليّ الناس الذين يصدقون هذا الأمر، أحيانا تواصل معي أشخاص وقالوا لي (هتوحشنا يا كابتن) بسبب كثرة الحديث عن رحيلي لكن أبلغتهم أن ذلك غير حقيقي".

أما عن لقطة بكائه فقال: "لقطتي في مباراة بلدية المحلة كانت بسبب تقدمنا بخمسة أهداف ومنذ فترة لا أشارك فأعتقدت أنها فرصة للعب لكن انتهت التغييرات دون مشاركتي فحزنت نوعا ما وكان الأمر تلقائيا وشاركت في تدريبات المستبعدين بصورة طبيعية".

وشدد "قرار المدرب سواء مفهوم لي أو لا لكن دوري التدريب والفرصة ستأتي وأنا مؤمن بذلك".

وتابع "لعبت مباريات جيدة ولم يتحدث أحد عنها لعدم تسجيلي أو صناعة أهداف، وعلى العكس هناك مباريات أكون غير راضي عن نفسي لكن تسجيلي لهدف يجعل الأمر مختلفا".

واختتم طاهر تصريحاته "أكثر مباراة أتذكرها أنني لعبتها بشكل جيد جدا رغم أن النتيجة لم تكن في صالحنا كانت مواجهة الوداد وبالفعل تم الإشادة بي في هذا اللقاء".

وانضم طاهر محمد إلى صفوف الأهلي قادما من المقاولون العرب في نوفمبر 2020.

وتعرض طاهر للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

ولعب طاهر هذا الموسم 10 مباريات مع الأهلي في مختلف المسابقات وساهم في 8 أهداف.

وسجل طاهر خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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