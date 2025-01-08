بحثا عن الـ15.. برشلونة يفوز على بلباو بثنائية ويحجز مقعدا في نهائي السوبر الإسباني

بات برشلونة أول المتاهلين إلى نهائي كأس السوبر الإسباني عقب الفوز على أتليتك بلباو.

وفاز برشلونة على أتليتك بلباو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل جافي ولامين يامال هدفي برشلونة في شباك بلباو.

برشلونة تأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد ومايوركا في نصف النهائي الآخر.

ويسعى برشلونة للحصول على اللقب رقم 15 في مسيرته لكاس السوبر الإسباني.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد ألقاب السوبر الإسباني برصيد 14 لقبا متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ13 لقبا.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي مبكر على بلباو بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وتصدى أوناي سيمون حارس بلباو لتسديدة قوية من رافيينا من ضربة حرة مباشرة.

وبعد انطلاقة رائعة مرر أليخاندرو بالدي عرضية متقنة حولها جافي إلى الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 17.

وأنقذ تشيزني حارس مرمى برشلونة مرماه من هدف محقق عند الدقيقة 20.

وأهدر رافينيا فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي برشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستغل جافي لخطأ فى التمرير من دفاع أتليتك بلباو ومررها إلى لامين يامال الذي انفرد وسددها سكنت يسار المرمى في الدقيقة 53.

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي أتليتك بلباو بداعي التسلل.

وعاد حكم المباراة ليلغي هدفا جديدا لبلباو في الدقيقة 86 بداعي وجود خطأ قبل وصول الكرة لنيكو ويليامز مهاجم بلباو.