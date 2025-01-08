خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 22:58

كتب : إبراهيم رمضان

محمود مرجان - الإنتاج الحربي

استبعد أيمن عبد العزيز المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، محمود مرجان لاعب الفريق من المعسكر.

وجاء قرار أيمن عبد العزيز بسبب نشر اللاعب صورة لاحتفاله على طريقة احتفال إمام عاشور بهدفه مع الأهلي في شباك سموحة.

وكان إمام عاشور قد سجل في فوز الأهلي على سموحة بهدفين دون مقابل في الدوري واحتفل بهدفه بـ "البالونة".

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وعلم FilGoal.com أن أيمن عبد العزيز قد قرر إيقاف محمود مرجان لاعب الفريق واستبعاده من معسكر مواجهة البلاستيك.

وجاء قرار أيمن عبد العزيز كقرار تربوي بعد نشر اللاعب صورة له بتقليد احتفال إمام عاشور بالبالونة.

كما تم تحويل محمود مرجان للتحقيق بسبب قراره.

وتولى أيمن عبد العزيز القيادة الفنية لفريق الإنتاج الحربي في يوليو المقبل.

ويتولى عبد العزيز تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية ب في الموسم الجاري.

وكان الإنتاج الحربي قد فشل في الصعود لدوري المحترفين في الموسم الماضي وصعد على حسابه كهرباء الإسماعيلية.

أيمن عبد العزيز كان متواجدا ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر السابق بقيادة روي فيتوريا.

صاحب الـ 45 عاما يتولى مهمة الرجل الأول للمرة الأولى في مسيرته بعد عدة تجارب كمساعد في الزمالك وزد مصر للمقاصة وأسوان والداخلية.

وهبط الإنتاج الحربي من الدوري المصري للممتاز للدرجة الثانية في موسم 2020/2021.

الدوري المصري الأهلي الإنتاج الحربي إمام عاشور محمود مرجان
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