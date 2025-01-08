أول مباراة للأبيض.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويدير إبراهيم محمد طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في أول مباراة يديرها للقلعة البيضاء.

وأدار إبراهيم محمد ثلاث مباريات هذا الموسم في الدوري آخرها حرس الحدود ضد المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة كالآتي:

حكم ساحة: إبراهيم محمد

حكم مساعد 1: أحمد عبد الغني

حكم مساعد 2: إسلام أبو العطا

حكم رابع: محمد الشرقاوي

مراقب المباراة: محمد حسن حماد

مقيم الحكام: وليد عبد العزيز.

ويواجه المتأهل من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة لمواجهة مودرن سبورت في ثمن النهائي.