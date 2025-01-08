بافيل نيدفيد مديرا رياضيا لـ الشباب السعودي

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

نيدفيد - الشباب السعودي

أتم نادي الشباب السعودي إجراءت التعاقد مع التشيكي بافيل نيدفيد أسطورة يوفنتوس لتولي مهمة المدير الرياضي.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج إيطاليا على المستوى الإداري.

وأعلنت إدارة الشباب توقيعها بشكل رسمي مع التشيكي بافل نيدفيد، ليقود منصب المدير الرياضي.

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ووقع التشيكي على عقد يربطه بالشباب لمدة عامين.

بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس السابق يخوض أول تجربة له خارج إيطاليا.

نيدفيد حضر مباراة الفريق ضد الفيحاء بكأس ملك تمهيدا لتعيينه.

وتولى نيدفيد منصب في إدارة السيدة العجوز منذ 2010 حتى 2015.

وأصبح نيدفيد نائب رئيس النادي منذ 2015 حتى 2022.

وواجه الشباب منافسه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الشباب على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.

ويتولى فاتح تريم تدريب الفريق منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.

الشباب السعودي نيدفيد
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