بطلب من جوميز.. الفتح يعلن أول صفقاته الشتوية

ماتياس فارجاس النادي : إسبانيول الفتح

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح مؤخرا بعد إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وأعلن الفتح السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وانضم فارجاس إلى صفوف الفتح قادما من نادي جوانجتشو الصيني.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن اللاعب الأرجنتيني سيحصل على 6 ملايين دولار سنويا.

فارجاس كان أولى طلبات جوزيه جوميز لتدعيم الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.