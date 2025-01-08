انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (2)-(0) أتليتك بلباو.. أول المتأهلين إلى النهائي

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة ضد بلباو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة أمام أتليتك بلباو ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام بلباو على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية التي تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني.

لمتابعة مباراة برشلونة أمام اتليتك بلباو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تشيزني ينقذ فرصة هدف محقق ويتصدى لتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق17 كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسري من أليخاندرو بالدي إلى جافي الذي كان قادم من الخلف وسددها سكنت المرمى.

انطلاق

ق3 تسديدة من رافينيا من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر فوق العارضة ليضيع فرصة هدف مبكر لبرشلونة.

انطلاق المباراة

برشلونة السوبر الإسباني أثلتيك بلباو
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