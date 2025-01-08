كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام النرويج وديا استعدادا لبطولة العالم

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام النرويج ضمن المباريات الودية بمعكسره استعدادا لبطولة العالم.

وحسم منتخب النرويج المباراة الودية بنتيجة 29-33 والتي أقيمت في إسبانيا.

ويقضي منتخب مصر معسكره في إسبانيا استعدادا للبطولة التي تقام بداية من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم في كرواتيا والدنمارك.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام رومانيا بعد غدا الجمعة.

وشهدت القائمة غياب يحيى الدرع بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومهاب سعيد بسبب إصابته في القدم، كما شهدت استمرار غياب حسن قداح رغم عودته للملاعب مؤخرا.

وجاءت القائمة الأولية كالآتي:

المرمى: كريم هنداوي – محمد علي – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: أحمد هشام "سيسا" – بلال إبراهيم

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام "دودو" – عبد الرحمن فيصل

الظهير الأيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – محمد لاشين

صانع الألعاب: سيف الدرع – أحمد خيري – سيف هاني

الهجوم: إبراهيم المصري – أحمد خالد – خالد وليد – ياسر سيف

وذكرت شبكة قنوات أون تايم سبورتس حصولها على بث مباريات البطولة بواسطة شركة المتحدة للرياضة التي تدير شبكة قنوات أون تايم سبورتس وغيرها.

وتقع مصر في المجموعة الثامنة بجانب كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

واحتلت مصر المركز السابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2023.

ويأتي جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالآتي:

15 يناير - مصر × الأرجنتين - 7 مساء

17 يناير - مصر × البحرين - 7 مساء

19 يناير - مصر × كرواتيا - 9:30 مساء