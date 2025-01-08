المجلس الأعلى للرياضة يمنح برشلونة موافقة لقيد أولمو وباو فيكتور

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

منح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة رسمية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي أن قرار المجلس سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل البيان: "هذا الإجراء مؤقت حتى يتم نظر الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي"

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وأضاف: "يؤدي هذا القرار إلى تعليق قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا الصادر يوم 4 يناير الماضي والذي يقضي بإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، وبالتالي يحافظ على سريان تراخيصهما وإمكانية قيدهما حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستئناف."

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي.

وكشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو المقررة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي خلت من الثنائي أولمو وباو فيكتور.

وفي حالة تأهل برشلونة سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في المباراة النهائية.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ورفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منح برشلونة الحق في قيد لاعبيه.

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