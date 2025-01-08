تشكيل برشلونة - لامين يامال يقود الهجوم أمام بلباو.. وتشيزني في حراسة المرمى
الأربعاء، 08 يناير 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
عاد لامين يامال للتواجد مجددا بتشكيل برشلونة بعد تعافيه من الإصابة.
ويلعب برشلونة أمام أتليتك بلباو بعد قليل ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام بالسعودية.
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة بلباو كالتالي:
الحارس: فويتشيك تشيزني.
الدفاع: جول كوندي – كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.
الوسط: جافي – بيدري – مارك كاسادو.
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 12 يناير.
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