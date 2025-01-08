خبر في الجول - الزمالك يخاطب الجهة الإدارية للحصول على قرض لسداد المستحقات المالية

خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الجهة الإدارية من أجل الحصول على موافقة وزارة الرياضة بشأن الحصول على قرض مالي.

ويسعى نادي الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ويحتاج الأبيض لسيولة مالية في الوقت الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تقدم بطلب للحصول على قرض مالي من أحد البنوك المصرية وخاطب الجهة الإدارية للحصول على موافقة وزارة الرياضة.

وتتراوح قيمة القرض المالي الذي يرغب الزمالك في الحصول عليه بين 200 إلى 250 مليون جنيه.

ويحتاج الزمالك السيولة المالية في الوقت الحالي من أجل سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وينتظر الزمالك رد الجهات الرسمية تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة المقبلة ضد أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي سيجمعهما في دور الـ32 من كأس مصر.

وتقام المباراة يوم الخميس القادم 9 يناير، وتنطلق المباراة الساعة الثانية ونصف ظهرا.