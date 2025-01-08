خبر في الجول - الزمالك يخاطب الجهة الإدارية للحصول على قرض لسداد المستحقات المالية

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 19:44

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الجهة الإدارية من أجل الحصول على موافقة وزارة الرياضة بشأن الحصول على قرض مالي.

ويسعى نادي الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ويحتاج الأبيض لسيولة مالية في الوقت الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تقدم بطلب للحصول على قرض مالي من أحد البنوك المصرية وخاطب الجهة الإدارية للحصول على موافقة وزارة الرياضة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بسبب المهلة المحددة.. الجزيري يجمع متعلقاته من الزمالك صحيفة العرب: تجربة أولى بعد الزمالك.. ياسر حمد يقترب من الانضمام إلى الغرافة أبو قير للأسمدة: مواجهة الزمالك شرف لنا.. وسنقدم مباراة كبيرة خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة بلاك بولز والزمالك

وتتراوح قيمة القرض المالي الذي يرغب الزمالك في الحصول عليه بين 200 إلى 250 مليون جنيه.

ويحتاج الزمالك السيولة المالية في الوقت الحالي من أجل سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وينتظر الزمالك رد الجهات الرسمية تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة المقبلة ضد أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي سيجمعهما في دور الـ32 من كأس مصر.

وتقام المباراة يوم الخميس القادم 9 يناير، وتنطلق المباراة الساعة الثانية ونصف ظهرا.

نادي الزمالك الزمالك قرض الزمالك
نرشح لكم
طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب طاهر محمد يكشف تفاصيل إصابته وتجديد تعاقده.. وشائعات رحيله المستمرة خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي أول مباراة للأبيض.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة قناة الأهلي: غياب حمزة علاء عن قائمة استاد أبيدجان بسبب نزلة برد شديدة مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أحمد محمود تلقى عرضين وينتظر موقف الزمالك الاتحاد السكندري يكشف عن جهازه الفني الجديد كاملا
أخر الأخبار
طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة 8 دقيقة | الدوري المصري
وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب 17 دقيقة | الدوري المصري
طاهر محمد يكشف تفاصيل إصابته وتجديد تعاقده.. وشائعات رحيله المستمرة 28 دقيقة | الدوري المصري
تحدث واستعاد وعيه.. توتنام يصدر بيانا عن حالة بينتانكور 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بحثا عن الـ15.. برشلونة يفوز على بلباو بثنائية ويحجز مقعدا في نهائي السوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
أول مباراة للأبيض.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد عودته للتدريبات.. اتفاق جديد بين الزمالك ومحترف السلة وموعد رحيله ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان