مؤتمر أنشيلوتي: أسمع الإهانات الموجهة إلى فينيسيوس.. ومايوركا خلق لنا المشاكل

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

دافع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد إيقافه مباراتين.

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مباراتين بعد اعتدائه على حارس فالنسيا ستول ديميتريفسكي ليتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من المباراة.

وأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أسمع ما يحدث على أرض الملعب مع فينيسيوس والإهانات الموجهة إليه، من الصعب أن تكون فينيسيوس".

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وأضاف: "إيقاف فينيسيوس مباراتين قرار ليس صائب، ونحن سعداء بوجوده".

ويغيب فينيسيوس عن مواجهتي لاس بالماس وريال بلد الوليد والمقررتين يومي 19، و25 يناير الجاري، فيما سيخوض بطولة السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد منافسه ريال مايوركا في نصف نهائي السوبر العاشرة مساء يوم الخميس.

وعن مواجهة مايوركا، قال أنشيلوتي: "مايوركا فريق يجب أن نحترمه، لقد خلقوا مشاكل لنا بالفعل في أول مباراة بالدوري، سيقاتلون مثلنا تماما ولكن علينا أن نقوم بعملنا للوصول إلى النهائي".

وتعادل ريال مدريد أمام ريال مايوركا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وردا على اللجوء إلى ضربات الترجيح مباشرة في حالة التعادل: "يتغير شكل البطولة كثيرًا، ولكننا نتوقع الفوز في المباراة الأولى، وإن لم نفعل سنلجأ لضربات الترجيح مباشرة دون وقت إضافي لتحديد الفائز".

ويلعب الفائز من مواجهة ريال مدريد ومايوركا أمام الفائز من برشلونة وأتليتك بلباو المقررة مساء الأربعاء.

وأكمل: "حققنا الفوز ببطولتي السوبر 2022 و2024 وجلبت لنا التحفيز خلال الموسم".

وتوج ريال مدريد ببطولة السوبر الإسباني 13 مرة بينهم 3 ألقاب منذ زيادة عدد فرق السوبر إلى 4.

وأتم: "ديفيد ألابا قريب جدا من العودة للملاعب، سيكون ظهوره الأول خلال أسبوع أو 10 أيام".

وعاد ألابا وتواجد ضمن قائمة ريال مدريد استعدادا للسوبر الإسباني بعد غياب عام و3 أسابيع منذ إصابته القوية في الرباط الصليبي الأمامي.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي قد يبدأ في الدفع بألابا في لقاء لاس بالماس يوم 19 يناير المقبل.

ويمتد عقد ألابا مع النادي الملكي حتى صيف 2026.

كارلو أنشيلوتي فينيسيوس مايوركا السوبر الإسباني
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