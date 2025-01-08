خبر في الجول - حسن موسى يقترب من مزاملة عظيمة في الشرطة العراقي

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 19:28

كتب : عمرو نبيل

حسن موسى

يقترب حسن موسى لاعب طلائع الجيش السابق من تولي منصب المدرب العام بفريق الشرطة العراقي.

وتولى محمد عبد العظيم "عظيمة" قيادة الشرطة العراقي ليصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن نادي الشرطة العراقي التعاقد مع محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي المهمة الفنية خلفا للمدرب أحمد صلاح.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. محمد عبد العظيم يتولى قيادة الشرطة العراقي خبر في الجول – محمد عبد العظيم في مفاوضات متقدمة لتدريب الشرطة العراقي ريليفو: اكتملت خطة الخلافة.. وشرط واحد لبقاء أنشيلوتي في مدريد سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد

وعلم FilGoal.com أن حسن موسى أبرز المرشحين من منصب المدرب العام بفريق الشرطة العراقي.

وسبق وتولى حسن موسى منصب المدير الفني لفرق دكرنس وطنطا وبني سويف.

ويبحث الشرطة العراقي عن الحصول على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وقاد عظيمة تدريبات الشرطة بشكل رسمي استعدادا لمواجهة النجف يوم الخميس المقبل.

ودرب عظيمة من قبل كل من الحسين والفيصلي في الأردن، وكان مساعدا في الأهلي موسم 2015-2016.

وتولى عظيمة تدريب الأهلي البحريني والنجمة اللبناني وظفار العماني.

وفي مصر كان مديرا فنيا لمصر المقاصة موسم 2020-2021.

والتجربة التدريبية الأخيرة له كانت مع النصر العماني منذ يناير 2023 حتى 15 مايو من العام نفسه.

الشرطة العراقي حسن موسى
نرشح لكم
شوبير: لا أزمات مع الشناوي.. ونحتاج دعم جمهور الأهلي طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب طاهر محمد يكشف تفاصيل إصابته وتجديد تعاقده.. وشائعات رحيله المستمرة خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي أول مباراة للأبيض.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة قناة الأهلي: غياب حمزة علاء عن قائمة استاد أبيدجان بسبب نزلة برد شديدة مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أحمد محمود تلقى عرضين وينتظر موقف الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته 2 ساعة | كرة سلة
مؤتمر فليك: لست سعيدا من أجل أولمو وباو فقط.. وكان لا بد من تغيير لامال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
توتنام يتجاوز إغماء بينتانكور ويسقط ليفربول بهدف في كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
شوبير: لا أزمات مع الشناوي.. ونحتاج دعم جمهور الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة 2 ساعة | الدوري المصري
وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب 2 ساعة | الدوري المصري
طاهر محمد يكشف تفاصيل إصابته وتجديد تعاقده.. وشائعات رحيله المستمرة 3 ساعة | الدوري المصري
تحدث واستعاد وعيه.. توتنام يصدر بيانا عن حالة بينتانكور 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان