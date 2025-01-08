خبر في الجول - حسن موسى يقترب من مزاملة عظيمة في الشرطة العراقي

يقترب حسن موسى لاعب طلائع الجيش السابق من تولي منصب المدرب العام بفريق الشرطة العراقي.

وتولى محمد عبد العظيم "عظيمة" قيادة الشرطة العراقي ليصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن نادي الشرطة العراقي التعاقد مع محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي المهمة الفنية خلفا للمدرب أحمد صلاح.

وعلم FilGoal.com أن حسن موسى أبرز المرشحين من منصب المدرب العام بفريق الشرطة العراقي.

وسبق وتولى حسن موسى منصب المدير الفني لفرق دكرنس وطنطا وبني سويف.

ويبحث الشرطة العراقي عن الحصول على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وقاد عظيمة تدريبات الشرطة بشكل رسمي استعدادا لمواجهة النجف يوم الخميس المقبل.

ودرب عظيمة من قبل كل من الحسين والفيصلي في الأردن، وكان مساعدا في الأهلي موسم 2015-2016.

وتولى عظيمة تدريب الأهلي البحريني والنجمة اللبناني وظفار العماني.

وفي مصر كان مديرا فنيا لمصر المقاصة موسم 2020-2021.

والتجربة التدريبية الأخيرة له كانت مع النصر العماني منذ يناير 2023 حتى 15 مايو من العام نفسه.