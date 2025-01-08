جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

يرى جورج جيسوس مدرب الهلال أن فريقه كان الأفضل فنيا خلال مواجهة اتحاد جدة رغم الخسارة.

وأطاح اتحاد جدة بالهلال حامل اللقب بعد مباراة ماراثونية في ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

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وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين من وجهة نظري هما الأفضل في السعودية، جودة أداء ومستوى فني. فرصنا كانت أفضل، وركلات الترجيح ابتسمت لمنافسنا".

وأضاف "آخر مباراة رسمية لنا، البليهي هو من منحنا التفوق. لا أرى سببا لاستبعاده. أداؤه في المنتخب لا يعنيني فأنا لا أدرب المنتخب، والبليهي ليس عليه أي مسؤولية في الهدفين".

وأتم "خسرنا بركلات الترجيح وليس لسوء مستوانا، فقد كنا الأفضل فنيا، ولن نقيم اللاعبين من مباراة واحدة أو نشكك في مستوياتهم. نحن نتكلم عن فريق فاز بأربع بطولات خلال عام ونصف".

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.

وفي ركلات الترجيح سجل سافيتش للهلال وأضاع محمد كنو وماركوس ليوناردو ومالكوم.

فيما سجل بنزيمة وفابينيو ودانيلو بيريرا ليفوز الاتحاد 3-1 ويحجز مقعدا في نصف النهائي.

فيما ودع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المسابقة بعد الخسارة أمام التعاون 1-0 في دور الـ16.

الهلال السعودي جيسوس
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