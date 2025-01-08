خبر في الجول - بسبب المهلة المحددة.. الجزيري يجمع متعلقاته من الزمالك

جمع سيف الدين الجزيري متعلقاته من نادي الزمالك وأعتذر عن عدم الانتظام في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وكان الجزيري قد أخطر الزمالك بمهلة لمدة 15 يوما بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ 4 أشهر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب ترك الأمر لوكيله حازم فتوح ومحاميه أنيس بن ميم من أجل التعامل في القضية واتخاذ الخطوات القانونية سواء بالتفاوض مع الزمالك أو رفع قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجمع الجزيري متعلقاته من الزمالك وأعتذر لكريستيان جروس المدير الفني عن عدم انتظامه في المعسكر بسبب نهاية المهلة المحددة دون رد من النادي.

وتنتهي المهلة التي منحها الجزيري لنادي الزمالك غدا الخميس.

وانضم سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في يناير 2021 من المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفعّل الزمالك تعاقده نهائيا لـ 3 مواسم حتى 2024.

بقميص الزمالك سجل الجزيري 5 أهداف وصنع 8 في 31 مباراة.

ورفقة منتخب تونس خاض الجزيري 20 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وحصد لقب هداف كأس العرب برصيد 4 أهداف.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة المقبلة ضد أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي سيجمعهما في دور الـ32 من كأس مصر.

وتقام المباراة يوم الخميس القادم 9 يناير، وتنطلق المباراة الساعة الثانية ونصف ظهرا.