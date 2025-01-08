الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 18:11

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا بشأن مطالبة اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد.

وكشف الأهلي عن إرسال خطابا لاتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي.

وكان قرار اتحاد الكرة كالآتي "يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير 2025 ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من 1 يناير حتى 8 فبراير المقبلين".

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ومد اتحاد الكرة فترة القيد الشتوية إلى 8 فبراير بدلا من نهاية يناير الجاري.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي الأهلي اليوم خطابا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، ولاذي يمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما".

"وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة".

"وجاء في الخطاب أيضا تأكيد النادي على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة".

"وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية".

الأهلي بيان رسمي اتحاد الكرة
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