دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يقسو على بترول أسيوط بخماسية.. وطنطا يتعادل مع ديروط سلبيا

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا عريضا على نظيره بترول أسيوط ضمن منافسات مسابقة دوري المحترفين.

فيما تعادل طنطا سلبيا أمام ديروط بدون أهداف ضمن الجولة 16 من مسابقة دوري المحترفين.

وسجل محمد السيد شيكا 3 أهداف (هاتريك) ومؤمن إبراهيم وكريم أشرف ليقودوا كهرباء الإسماعيلية للفوز على بترول أسيوط 5-0.

الفوز رفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 28 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

فيما توقف رصيد بترول أسيوط عند 22 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل تعادل طنطا سلبيا أمام ديروط، ليرتفع رصيد طنطا إلى 14 نقطة في المركز 17، فيما رفع ديروط رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ20 (الأخير).

وتختتم مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين، غدا بمواجهة لافيينا مع منتخب السويس والقناة مع سبورتنج والترسانة مع المصرية للإتصالات.