صحيفة العرب: تجربة أولى بعد الزمالك.. ياسر حمد يقترب من الانضمام إلى الغرافة

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

ياسر - حمد

يقترب الفلسطيني ياسر حمد مدافع الزمالك والمصري السابق من الانضمام إلى صفوف الغرافة القطري.

ياسر حمد

النادي : الزمالك

الغرافة

ومنذ رحيل ياسر حمد عن صفوف الزمالك في يوليو الماضي لم ينضم اللاعب إلى أي ناد آخر.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن اقتراب ياسر حمد من الانضمام إلى الغرافة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

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وسبق وخاض ياسر حمد تجربة احتراف في الدوري القطري مع فريق الريان.

وأعلن نادي الزمالك رحيل مدافعه ياسر حمد عن صفوف الفريق في بداية يوليو.

وكان ياسر حمد قد انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2024.

وشارك المدافع الفلسطيني مع الزمالك في ثلاث مباريات فقط بذلك الموسم.

إذ لعب مباراتين في مسابقة الدوري، شارك في مباراة كاملة أمام سموحة وأخرى في آخر دقيقة ضد الاتحاد السكندري.

بينما لعب ياسر حمد لمدة 27 دقيقة أمام أبو سليم الليبي في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحقق ياسر حمد لقب الكونفدرالية مع الزمالك.

وسبق وأن خاض ياسر حمد فترة احتراف في الدوري المصري مع النادي المصري.

ولعب ياسر حمد بقميص الفريق البورسعيدي لمدة ستة أشهر من يناير إلى يوليو 2022.

وكشف ياسر حمد منذ أيام عن فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب رغبته في المشاركة.

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