خبر في الجول – تحديد موعد جراحة يحيى عطية الله

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 16:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد سموحة

حدد الجهاز الطبي في الأهلي برئاسة أحمد جاب الله موعد جراحة يحيى عطية الله لاعب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن يحيى عطية الله سيخضع لجراحة في الوجه صباح غدا الخميس.

وبناء على ما سيقوله الطبيب الذي سيجري الجراحة للاعب سيتم تحديد فترة غياب الظهير الأيسر المغربي عن الملاعب.

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وتعرض يحيى عطية الله للإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مباراة الأهلي وسموحة في الدوري التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

وتم نقل عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس بسبب عدم توقف النزيف، وكان قد تم استبداله اضطراريا في الشوط الأول من المواجهة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الأهلي يحيى عطية الله الدوري المصري
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