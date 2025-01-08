تقرير: مانشستر سيتي يقترب من ضم مدافع أوزباكستان

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

أصبح مانشستر سيتي قريبا من ضم عبد القادر خوشانوف مدافع لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير عديدة.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريقه الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وذكر موقع GiveMeSport أن مانشستر سيتي يقترب من ضم الأوزبكي خوشانوف هذا الشتاء.

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وأضاف التقرير أن النادي السماوي مستعد لدفع 30 مليون جنيه استرليني.

كان موقع فوت ميركاتو قد أوضح يوم الثلاثاء أن اتصالات ريال مدريد الأولية من أجل ضم اللاعب الشاب بدأت بالفعل.

وأضاف التقرير أن هناك اهتمام ملموس للغاية من نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي حيث تم بالفعل عقد اجتماع بين والد اللاعب خيكماتزون خوشيموف ووكيله خاسبيولين جيرات وإدارة سيتي.

وقال ممثلو اللاعب في تصريحات لفوت ميركاتو: "نحن ممتنون لكل ما قدمه لنا نادي لانس ، لكن الأمر متروك للاعب ليقرر الخطوة التالية التي سيتخذها".

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وأوضح ممثلو اللاعب أن عبد القادر مستعد للبقاء بضعة أشهر أخرى في لانس إذا لزم الأمر.

وكان بيير دروسي الرئيس التنفيذي لنادي لانس قد أوضح أن مدافعه عبد القادر خوشانوف اقترب من الرحيل، وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستهدف ضمه.

وقال دروسي في تصريحات لشبكة DAZN: "سيرحل خوشانوف إذا كانت العروض مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية".

وأضاف "لم تصلنا أي عروض جيدة حتى الآن. الأمر يتعلق قبل كل شيء بإيجاد التوازن الاقتصادي".

قبل أيام، أوضح دييجو لوبيز المدير الرياضي لنادي لانس أن النادي مستعد للتخلي عنه مقابل 25-30 مليون يورو.

علما بأن اللاعب انضم للانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

عبد القادر خوشانوف مانشستر سيتي لانس
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