خبر في الجول – أشرف داري يقترب من الغياب عن الأهلي أمام استاد أبيدجان

اقترب أشرف داري مدافع الأهلي من عدم اللحاق بمباراة فريقه المقبلة ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن أشرف داري سيخضع لأشعة مساء اليوم الأربعاء لتحديد مدى إصابته في العضلة الخلفية.

والأقرب هو عدم لحاقه بمباراة الأهلي المقبلة ضد استاد أبيدجان.

وتعرض المدافع المغربي أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية لمباراة الأهلي ضد سموحة وغادر بين الشوطين.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.