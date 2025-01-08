خبر في الجول – أشرف داري يقترب من الغياب عن الأهلي أمام استاد أبيدجان

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 16:39

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد سموحة

اقترب أشرف داري مدافع الأهلي من عدم اللحاق بمباراة فريقه المقبلة ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن أشرف داري سيخضع لأشعة مساء اليوم الأربعاء لتحديد مدى إصابته في العضلة الخلفية.

والأقرب هو عدم لحاقه بمباراة الأهلي المقبلة ضد استاد أبيدجان.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيرسي تاو جمع متعلقاته من الأهلي وودع زملائه ورحل دون راحة – الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة استاد أبيدجان مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك

وتعرض المدافع المغربي أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية لمباراة الأهلي ضد سموحة وغادر بين الشوطين.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

الأهلي أشرف داري استاد أبيدجان
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يكشف عن جهازه الفني الجديد كاملا خبر في الجول - بسبب المهلة المحددة.. الجزيري يجمع متعلقاته من الزمالك قائمة الأهلي - استبعاد كهربا وثنائي المغرب أمام استاد أبيدجان.. وعودة هاني الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد خبر في الجول – تحديد موعد جراحة يحيى عطية الله خبر في الجول - بيرسي تاو جمع متعلقاته من الأهلي وودع زملائه ورحل بابافاسيليو يودع الاتحاد السكندري وجماهيره ردا على قرار اتحاد الكرة.. مودرن سبورت: ملتزمون بدفع مستحقات أحمد رفعت حتى نهاية عقده
أخر الأخبار
جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا 6 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد السكندري يكشف عن جهازه الفني الجديد كاملا 15 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسبب المهلة المحددة.. الجزيري يجمع متعلقاته من الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد كهربا وثنائي المغرب أمام استاد أبيدجان.. وعودة هاني 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد 49 دقيقة | الدوري المصري
قناة سبورت إيطاليا: كيتا بالدي لاعب حر.. ومونزا أبرز المهتمين ساعة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يقسو على بترول أسيوط بخماسية.. وطنطا يتعادل مع ديروط سلبيا ساعة | القسم الثاني
وست هام يعلن إقالة جولين لوبيتيجي وجهازه المساعد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان