أبو قير للأسمدة: مواجهة الزمالك شرف لنا.. وسنقدم مباراة كبيرة

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

أبو قير للأسمدة

شدد أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة على أن فريقه يشعر بالفخر بسبب مواجهة الزمالك.

ويستعد أبو قير للأسمدة لمواجهة الزمالك غدا الخميس في دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال نبيل عبر قناة أون تايم سبورتس: "المباراة ضد الزمالك ستكون قوية لأننا نواجه أحد قطبي الكرة المصرية وهذا شرف لنا لأنها أول مباراة رسمية تجمع بين الفريقين وتواجهنا فقط منذ عشرة سنوات أو أكثر في ودية وكان المدير الفني للزمالك في حينها حسام حسن ونتمنى أن تليق المباراة بكأس مصر".

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وتابع "مباراة بلدية المحلة كانت في ملعبنا وكنا قد واجهناهم قبلها على ملعبهم وتعادلنا ولكننا حسمنا مواجهة الكاس بثلاثية ونتعشم أن تكون مباراة الزمالك فرصة لإلقاء الضوء على كرة القدم في أبو قير للأسمدة ونتمنى أن تليق المباراة بالفريقين".

وأضاف "لم نملك الوقت الكافي لنقول إننا استعدينا للزمالك بشكل خاص لأننا واجهنا المقاولون قبل يومين ونمر بفترة من الضغط بسبب ضغط مباريات دوري المحترفين وإضافة مباريات الكأس عليها".

وأتم "لدينا غياب عمر إبراهيم وجون موبيتش وأكثر من عنصر مؤثر وتشكيل فريقنا يحتوي فقط على 23 لاعبا لأن المدير الفني لا يحب تدريب عدد كبير من اللاعبين ولكن أعدكم بمشاهدة مباراة كبيرة من أبو قير للأسمدة".

وكان أبو قير للأسمدة قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل.

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