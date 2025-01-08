بابافاسيليو يودع الاتحاد السكندري وجماهيره

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيليو

ودع المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو نادي الاتحاد السكندري وجماهيره بعدما رحل عن تدريب الفريق.

وقال بابافاسيليو في بيان مرسل للصحفيين: "كان شرفًا لي أن أعمل مع نادي الاتحاد، وأود أن أتوجه بشكر خاص للرئيس محمد مصيلحي على منحي هذه الفرصة. علاقتنا من الاحترام والصداقة ستستمر بالتأكيد بعيداً عن كرة القدم".

وأضاف "لقد أنشأنا فريقا تنافسيا ومنظما وقويا تحدى في كل مباراة لعبناها. ولا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية".

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وأكمل "أنا محبط للغاية من القرار المبكر الذي تم دون إتمام المشروع الذي بدأناه في بداية الموسم، وهو مشروع أعتقد أنه كان يستحق مزيدًا من الوقت لنعرف إمكاناتنا بالكامل ونحقق أهدافنا".

وأتم تصريحاته "أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، لقد كانت مجموعة رائعة ذات إمكانيات عالية، وكانت ملتزمة بالقيم التي غرسناها وبالمشوار الذي بدأناه معا".

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق خلفا للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

وكان الاتحاد السكندري قد قرر إقالة مدربه نيكوديموس بابافاسيليو من تدريب الفريق.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز المعاون والجهاز الإداري سيتم الكشف عنه في وقت سابق.

وكان الاتحاد قد خسر من تيم إف سي ليودع كأس مصر من دور الـ 32.

وتولى بابافاسيليو تدريب الاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي خلفا لأحمد ساري الذي أنهى الموسم كمدرب للفريق.

وقاد بابافاسيليمو الاتحاد السكندري في 8 مباريات وخلالها فاز الفريق بمباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر ثلاثة آخرين.

الاتحاد السكندري كان هو الفريق الرابع الذي يتولى المدرب القبرصي تدريبه في مصر بعد وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

وكان طلعت يوسف قد بدأ الموسم الحالي في تدريب مودرن سبورت ولكنه رحل بعد 4 مباريات عن تدريب الفريق حقق خلالهم 3 تعادلات وهزيمة.

وسبق لطلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 6 مناسبات سابقة كان أولها عام 1999 والثانية في 2002 والثالثة في 2005 ثم عاد في عام 2013.

ورحل يوسف عن تدريب الاتحاد قبل أن يعود عقب موسم واحد للفريق من جديد في 2014.

وقاد طلعت يوسف الاتحاد السكندري لآخر مرة في موسم 2019/2020.

المباراة الأولى لطلعت يوسف في قيادة الاتحاد السكندري ستكون ضد ضد زد يوم السبت 11 يناير بالجولة الثامنة من الدوري المصري.

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