سيعود إلى أوروبا.. سبورت: ديفيد لويز يقترب من الانضمام إلى أولمبياكوس

اقترب ديفيد لويز مدافع فلامينجو من العودة إلى أوروبا من جديد من بوابة اليونان وتحديدا فريق أولمبياكوس وفقا لصحيفة سبورت.

وأشارت سبورت إلى أن أولمبياكوس قد اقترب من التوصل لاتفاق مع دافيد لويز لينضم للفريق خلال الأيام المقبلة.

وانتهى تعاقد دافيد لويز مع فلامينجو وأصبح يحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 37 عاما كان قد ترك قارة أوروبا في 2021 وانضم إلى فلامنجو في مسقط رأسه.

ولعب دافيد لويز في أوروبا لمدة 14 عاما في السابق مع بنفيكا وتشيلسي وباريس سان جيرمان وأرسنال.

وخلال سنواته مع فلامنجو توج دافيد لويز بكأس البرازيل مرتين وكوبا ليبيرتادوريس مرة.

أولمبياكوس هو حامل لقب الدوري اليوناني ولقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

ويحتل أولمبياكوس حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن باناثانايكوس صاحب المركز الثاني.

ويشارك أولمبياكوس خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الأوروبي ويحتل المركز الـ 15 المؤهل للملحق المؤهل لدور الـ 16 برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن براجا صاحب المركز ال 25 المؤدي للخروج من البطولة.