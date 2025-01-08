جيمس رودريجرز يفاضل بين 3 أندية

يفاضل جيمس رودريجيز لاعب رايو فايكانو ونجم منتخب كولومبيا في الوقت الحالي بين 3 أندية للانضمام إلى أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رودريجيز لديه عرض من نادي أتليتيكو بارانكويلا الكولومبي الذي يسعى لضمه.

كذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي يسعى رأسيه خوان ريكيلمي في ضم أحد اللاعبين الذي يتمتع بمكانة عالية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وأخيرا يسعى أيضا نادي بانفيلد الأرجنتيني لضم رودريجيز في الفترة الحالية.

وانضم رودريجيز لصفوف رايو فايكانو بداية الموسم الجاري بعد تجربة قصيرة مع ساو باولو البرازيلي.

وتألق النجم الكولومبي مع أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وإيفرتون قبل أن ينضم للريان القطري وأولمبياكوس اليوناني.