سيلتا فيجو يعلن إصابة أسباس وغيابه عن مواجهة ريال مدريد

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

جافي - أسباس

أعلن نادي سيلتا فيجو إصابة لاعبه ياجو أسباس بتمزق في العضلة النعلية للقدم اليسرى.

ياجو اسباس

النادي : سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

وأشار سيلتا فيجو إلى أن أسباس يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وبذلك سيغيب أسباس عن مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

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وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيجو بدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقام المباراة في أحد أيام 14 أو 15 أو 16 يناير الجاري.

وكان أسباس قد مدد تعاقده مؤخرا مع سيلتا فيجو لمدة موسم إضافي.

أسباس هو الهداف التاريخي لنادي سيلتا فيجو برصيد 210 هدفا بفارق 98 هدفا عن أقرب ملاحقيه.

وشارك أسباس بقميص سيلتا فيجو منذ بداية الموسم الحالي في 17 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

المرة الأخيرة التي واجه فيها ريال مدريد، سيلتا فيجو بكأس ملك إسبانيا تعود لموسم 2016/2017.

في تلك المباراة سجل دانيلو هدفا بالخطأ في مرمى ريال مدريد وحقق سيلتا فيجو الفوز وحرم ريال مدريد من التتويج بالسداسية لأول مرة في تاريخه.

ياجو أسباس سيلتا فيجو ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
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