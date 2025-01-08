قرعة كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو.. وبرشلونة ضد بيتيس
الأربعاء، 08 يناير 2025 - 14:42
كتب : FilGoal
أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وشهدت القرعة وقوع ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو.
ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس على ملعب مونتجويك.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
بونتيفيدرا × خيتافي.
أورينسي × فالنسيا
ألميريا × ليجانيس
إلتشي × أتليتكو مدريد
ريال مدريد × سيلتا فيجو.
برشلونة × ريال بيتيس.
ريال سوسيداد × رايو فايكانو.
أتلتيك بلباو × أوساسونا.
الفرق المذكورة أولا ستلعب المباراة على ملعبها.
وتقام المباريات في أيام 14 و15 و16 من يناير الجاري.
ويعد أتلتيك بلباو بطل النسخة الماضية من البطولة بعد الفوز على ريال مايوركا في النهائي.
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