تقرير: أوتريخت يتفق مع دورتموند على ضم هالر

ذكرت تقارير هولندية أن نادي أوتريخت توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند من أجل ضم مهاجمه الإيفواري سيباستيان هالر هذا الشتاء.

ويلعب هالر مع ليجانيس الإسباني على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم، لكنه لم يشارك سوى في 9 مباريات.

وأفاد موقع فويتبال الهولندي أن أوتريخت اتفق مع دورتموند على ضم هالر.

في حالة إتمام الصفقة سيعود هالر لأوتريخت الذي لعب في صفوفه 98 مباراة في الفترة من 2015 إلى 2017.

ويحتل أوتريخت المركز الثالث في الدوري الهولندي بفارق 9 نقاط عن المتصدر بي إس في إيندهوفن.

هالر كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو 2022 بعد فترة قصيرة من انضمامه لدورتموند.

وخضع اللاعب الإيفواري للعلاج عن طريق جلسات الكيماوي والخضوع لأكثر من عملية جراحية.

وبعد عودته توج مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2023.