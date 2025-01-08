ردا على قرار اتحاد الكرة.. مودرن سبورت: ملتزمون بدفع مستحقات أحمد رفعت حتى نهاية عقده

رد نادي مودرن سبورت على قرار لجنة الانضباط بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت لاعب الفريق السابق.

وقررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة إلزام نادى مودرن سبورت بسداد 22 مليون و250 ألف جنيه لصالح الورثة الشرعيين من أسرة الراحل أحمد رفعت.

وشدد مودرن خلال بيانه على أن النادي ملتزم بدفع كافة مستحقات أحمد رفعت لورثة اللاعب حتى نهاية تعاقده.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

اولاً: - يؤكد نادي مودرن سبورت على التزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادي المرحوم أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقاً للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم ٠٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ثانياً: - أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقاً للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي.

ثالثاً: - تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقاً لبنود عقد اللاعب واحتراماً للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد.

وفي النهاية تؤكد إدارة مودرن سبورت أن اللاعب المرحوم أحمد رفعت ابناً لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم ٠٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وكانت النيابة العامة المصرية نشرت نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي وكذلك توصياتها، والتي خلُصت إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وفارق أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الحياة يوم 6 يوليو الماضي عن عمر 31 عاما بعد 117 يوما من تعرضه لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي.

إصابة رفعت تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.