سكاي: مبيومو على رادار أرسنال

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بريان مبيومو هداف برينتفورد على رادار أرسنال.

ويتألق مبيومو هذا الموسم، إذ سجل 13 هدفًا وصنع 3 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن أرسنال مهتم باللاعب في إطار سعيه إلى تعزيز مركز الجناح.

يرتبط نجم برينتفورد بعقد حتى عام 2026.

ويلعب مبيومو في صفوف برينتفورد منذ صيف 2019 قادما من تروا الفرنسي.

وبحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن ليفربول ونيوكاسل يتنافسان على التعاقد مع بريان مبيومو مهاجم برينتفورد.

مبيومو لا يحظى فقط باهتمام ليفربول ونيوكاسل ولكن المهاجم الكاميروني هو أحد أهداف أرسنال أيضا.

موقع "Football Insider"، ذكر في وقت سابق أن برينتفورد سيطلب أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني لبيع برايان مبيومو في يناير.

وأوضحت التقارير أن شرط برينتفورد جاء لمحاولة تعجيز الفرق المهتمة بضم المهاجم صاحب الـ25 عاما.

ويقدم مبيومو مستويات جيدة مع برينتفورد ويعد السلاح الهجومي الأبرز بصفوف الفريق خاصة بعد رحيل إيفان توني.