سبورت: برشلونة وريال مدريد يتبرعان بجزء من قيمة مشاركتهما في السوبر لـ مايوركا

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 13:07

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - يامال - تشواميني

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن قيام ريال مدريد وبرشلونة بالتبرع لنادي ريال مايوركا بجزء من قيمة مشاركتهما في كأس السوبر الإسباني.

وفقا لسبورت فإن ريال مدريد وبرشلونة سيتبرعان بمبلغ 200 ألف يورو كلا منهما من أجل دعم ريال مايوركا.

مايوركا ليس من الفرق صاحبة القدرة المالية الكبيرة في إسبانيا ولذلك سيحصل على 400 ألف يورو كدعم إضافي نظير مشاركته في البطولة وهو نفس ما حدث مع أوساسونا من قبل ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الماضي أيضا.

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مايوركا سيحصل على مليون و300 ألف يورو على الأقل نظير مشاركته في السوبر الإسباني وقد يزيد المبلغ في حالة تقدمه بالبطولة.

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية للموسم الرابع على التوالي.

ويشارك في البطولة كلا من ريال مدريد بصفته بطل الدوري الإسباني وبرشلونة كوصيف الدوري، وأتلتيك بلباو بطل كأس ملك إسبانيا ومايوركا وصيف الكأس.

وكان ريال مدريد قد توج بالنسخة الماضية من البطولة في الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

كأس السوبر الإسباني ريال مدريد برشلونة
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