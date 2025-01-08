كلويفرت يتولى تدريب منتخب إندونيسيا

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين الهولندي باتريك كلويفرت كمدير فني جديد لمنتخب إندونيسيا.

سيخلف كلويفرت الكوري الجنوبي شين تاي يوج الذي أقيل قبل أيام.

وأفاد الاتحاد الإندونيسي في بيان: "وقّع كلويفرت على عقد يربطه بالمنتخب الإندونيسي من 2025 إلى 2027، مع خيار التمديد".

وسيشرف مهاجم برشلونة السابق على ما تبقى من مباريات لمنتخب إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يصل كلويفرت إلى إندونيسيا يوم السبت المقبل.

وخسر منتخب إندونيسيا مبارتين في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، لكنه تغلب على منتخب السعودية لينعش آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم.

المباراة المقبلة لإندونيسيا في التصفيات ستكون ضد أستراليا في مارس المقبل.