مدرب الهلال يدافع عن علي البليهي

رفض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال التشكيك في لاعبيه بعد الخسارة أمام اتحاد جدة في ربع نهائي كأس الملك، مؤكدًا أفضلية الأزرق خلال المباراة التي جرت يوم الثلاثاء.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "كانت مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين من وجهة نظري هما الأفضل في السعودية، جودة أداء ومستوى فني".

وأضاف "فرصنا كانت أفضل، وركلات الترجيح ابتسمت لمنافسنا".

وعن اعتماده على المدافع علي البليهي في ظل تراجع مستواه، علق قائلا "في آخر مباراة رسمية لنا، البليهي هو من منحنا التفوق".

واستطرد "لا أرى سببًا لاستبعاده. أداؤه في المنتخب لا يعنيني فأنا لا أدرّب المنتخب، والبليهي ليس عليه أي مسؤولية في الهدفين".

وواصل المدرب حديثه قائلا "خسرنا بركلات الترجيح وليس لسوء مستوانا، فقد كنا الأفضل فنيًا، ولن نقيّم اللاعبين من مباراة واحدة أو نشكك في مستوياتهم".

وأردف "نتكلم عن فريق فاز بـ4 بطولات خلال عام ونصف، وبالإحصاءات والاستحواذ نحن كنا أفضل فنيا في الملعب".

وأشار جيسوس إلى تأثر أداء الفريقين في الجزء الأخير من المباراة بعامل الإجهاد نظرًا لامتداد المواجهة إلى 120 دقيقة.

كسر اتحاد جدة عقدة غريمه الهلال بعدما استمرت لأكثر من 3 أعوام كاملة في مختلف المسابقات.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.

"يمشي كده كده" الهتاف الأشهر لجماهير اتحاد جدة صاحب الشعبية الكبيرة كان حاضرا في ملعب المملكة آرينا معقل الهلال بعد نهاية المباراة.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نصف نهائي كأس ملك السعودية بعدما أطاح بالهلال حامل اللقب.

وتتنافس أندية: اتحاد جدة والشباب والرائد والقادسية على حصد لقب الموسم الحالي من كأس ملك السعودية.

اتحاد جدة استطاع التفوق على الهلال للمرة الأولى منذ آخر فوز على الهلال يوم 9 أبريل 2021 بمسابقة الدوري السعودية.

الهلال حامل لقب كأس ملك السعودية ودع المسابقة ليلتحق بالنصر وصيف النسخة الماضية الذي ودع المسابقة بدور الـ16.

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