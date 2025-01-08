آس: ريال مدريد تواصل مع أتالانتا بشكل غير رسمي للتعاقد مع إيدرسون

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود تواصل بين ريال مدريد وأتالانتا بخصوص إيدرسون لاعب وسط الفريق الإيطالي.

وفقا لآس فإن ريال مدريد قد تواصل بشكل غير رسمي مع أتالانتا حول إمكانية ضم إيدرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب الوسط البرازيلي كان قد ظهر بشكل جيد خلال مباراة الفريقين ولفت أنظار مسؤولي الفريق الإسباني حوله.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم وسط ملعبه في الموسم المقبل تحسبا لإمكانية رحيل أوريلين تشواميني والذي لا يقدم الأداء المنتظر منه منذ بداية الموسم الحالي.

ويضع ريال مدريد إيدرسون كخيار ثاني لتدعيم وسط الملعب بعد مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد والذي يعد بمثابة الخيار الأول للفريق.

ويرتبط إيدرسون صاحب الـ 25 عاما بعقد مع أتالانتا حتى عام 2027 أي لا يزال يتبقى له موسمين ونصف.

ويتواجد إيدرسون ضمن خيارات عدة أندية أخرى لتدعيم وسط ملعبهم مثل مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد الذي حاول بالفعل التعاقد معه في بداية الموسم الحالي.

إيدرسون انضم لأتالانتا في عام 2022 قادما من ساليرنيتانا.

وشارك إيدرسون منذ بداية الموسم الحالي مع أتالانتا في 25 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع هدف.

وسبق لإيدرسون المشاركة في مباراتين بقميص منتخب البرازيلي.