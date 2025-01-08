خبر في الجول – كهربا يفاضل بين الزوراء العراقي والاتحاد الليبي للانتقال إلى أحدهما

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 12:01

كتب : أحمد الخولي

كهربا

لا يزال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في مفاوضات مع عدة أندية للرحيل عن الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن كهربا الآن يتفاوض فقط مع نادي الزوراء العراقي، والاتحاد الليبي ويفاضل بين العرضين.

وخلال 48 ساعة سيحسم كهربا وجهته المقبلة لأحد الناديين بالاتفاق مع الأهلي على سبيل الإعارة.

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وذلك في ظل تأكد اللاعب من صعوبة استمراره مع الأهلي في النصف الثاني من الموسم.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 8 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

وغاب كهربا عن انتصار الأهلي الأخير على سموحة بهدفين دون رد في الدوري.

الأهلي كهربا الاتحاد الليبي الزوراء العراقي
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