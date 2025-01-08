ديشامب يعلن رحيله عن منتخب فرنسا عقب كأس العالم 2026

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا موعد رحيله عن تدريب الديوك.

وكشف ديشامب عبر القناة الأولى الفرنسية أنه سيرحل عن تدريب فرنسا عقب مشاركته في كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وقال ديشامب عبر القناة الأولى الفرنسية: "في عام 2026 سأرحل، الأمر واضح للغاية في ذهني، أمضيت وقتي مع فرنسا بنفس الرغبة والشغف للحفاظ على المنتخب في أعلى مستوى".

وأضاف "يجب أن يكون المرء قادرا على التوقف، فهناك حياة بعد هذا، والأهم بالنسبة لفرنسا هو أن تظل في القمة كما كانت لسنوات عديدة".

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.