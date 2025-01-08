بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب

شدد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الهلال.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وقال بنزيمة في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كنت أعاني من إصابة طفيفة قبل المباراة، لقد قاتلت اليوم في الملعب وقدمنا مباراة جيدة، وأنا سعيد بما قدمته".

وأضاف النجم الفرنسي "أشكر الجماهير على دعمهم لنا طوال المباراة. وهدفنا مواصلة المشوار حتى تحقيق اللقب".

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.