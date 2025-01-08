بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

شدد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الهلال.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وقال بنزيمة في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كنت أعاني من إصابة طفيفة قبل المباراة، لقد قاتلت اليوم في الملعب وقدمنا مباراة جيدة، وأنا سعيد بما قدمته".

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وأضاف النجم الفرنسي "أشكر الجماهير على دعمهم لنا طوال المباراة. وهدفنا مواصلة المشوار حتى تحقيق اللقب".

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.

وتتنافس أندية: اتحاد جدة والشباب والرائد والقادسية على حصد لقب الموسم الحالي من كأس ملك السعودية.

اتحاد جدة استطاع التفوق على الهلال للمرة الأولى منذ آخر فوز على الهلال يوم 9 أبريل 2021 بمسابقة الدوري السعودية.

الهلال حامل لقب كأس ملك السعودية ودع المسابقة ليلتحق بالنصر وصيف النسخة الماضية الذي ودع المسابقة بدور الـ16.

بنزيمة اتحاد جدة
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