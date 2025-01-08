تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إجراء قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وضمنت أندية: اتحاد جدة والشباب والقادسية والرائد تواجدها في نصف النهائي.

وحددت لجنة المسابقات الأربعاء 8 يناير موعدا لسحب قرعة الدور نصف النهائي.

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وسيشهد نهائي النسخة الحالية من البطولة فريقين مختلفين عن الموسم الماضي الذي جمع الهلال والنصر.

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وأطاح اتحاد جدة بالهلال حامل اللقب بعد مباراة ماراثونية في ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.

وفي ركلات الترجيح سجل سافيتش للهلال وأضاع محمد كنو وماركوس ليوناردو ومالكوم.

فيما سجل بنزيمة وفابينيو ودانيلو بيريرا ليفوز الاتحاد 3-1 ويحجز مقعدا في نصف النهائي.

فيما ودع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المسابقة بعد الخسارة أمام التعاون 1-0 في دور الـ16.

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