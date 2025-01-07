"إصابتي لا تدعو للقلق".. عطية الله يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام سموحة

طمأن يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي متابعيه بشأن إصابته الدموية التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة.

وعلم FilGoal.com أن الفحوصات الطبية قد أكدت إصابة اللاعب بكسر في عظام الوجه والحاجة للخضوع لعملية جراحية.

وكتب يحيى عطية الله عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، تحية حب وتقدير لكل من تابعني من قريب أو بعيد".

وتابع "الحمد لله إصابتي لا تدعو للقلق، نسأل الله الشفاء التام وأشكرك على تفاعلكم ودعواتكم الصادقة لي، أبدل الله خوفكم فرحا".

وستتوقف مدة غياب يحيى عطية الله عن الأهلي على نتيجة العملية الجراحية المقرر أن يخضع لها.

وتم نقل عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس بسبب عدم توقف النزيف، وكان قد تم استبداله اضطراريا في الشوط الأول من المواجهة.

وكان أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد أعلن عن تعرض ياسر إبراهيم لجرح قطعي في الرأس واستوجب 4 غرز طبية.

بينما أشرف داري اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته.

وتغلب الأهلي على سموحة بهدفين دون مقابل ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وشارك بدلا من يحيى عطية الظهير الأيسر كريم الدبيس.

ونجح الدبيس في صناعة هدف تقدم الأهلي الذي سجله أفشة بضربة رأسية.

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 7 جولات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.